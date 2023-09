Hlavní cenu si z festivalu v Benátkách odnesli Chudáčci. Porota vyzdvihla snímek Hranice

Hollandová v děkovném projevu připomněla desetitisíce migrantů, kteří v uplynulých letech zemřeli ve snaze dostat se do Evropy. „Byla to povinnost, museli jsme ho (film) udělat,“ citují režisérku České noviny. Producentkou filmu Hranice je Šárka Cimbalová. Čeští a slovenští diváci snímek uvidí v kinech 19. října.

Film vyvolal ostrou kritiku ze strany národních konzervativců vládnoucích v Polsku. Tamní ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro snímek přirovnal k nacistické propagandě. Hollandová, které se zastaly mnohé osobnosti polské kultury, Ziobra vyzvala k omluvě, jinak se chce bránit právní cestou.

Velkou cenu poroty získal na festivalu snímek Evil Does Not Exist japonského režiséra Rjúsukeho Hamagučiho. Nejlepší herečkou se stala Američanka Cailee Spaenyová za výkon ve filmu Priscilla. Cenu za nejlepšího herce si převzal Američan Peter Sarsgaarda za hlavní roli ve snímku Memory. Ocenění v jedné z vedlejších kategorií získal film Explanation for Everything maďarského režiséra Gábora Reisze, který vznikl v maďarsko-slovenské koprodukci.

V hlavní soutěži letošního 80. ročníku bylo 23 filmů. Festival v Benátkách patří společně s přehlídkou v Cannes a Berlinale ke třem nejvýznamnějším filmovým festivalům světa.