Rakovinu jsem bral jako příležitost ohlédnout se, jestli jsem žil spokojeně, říká frontman Megadeth

Album The Sick, The Dying… And The Dead! bylo prvním, k jehož nahrávání se ve studiu připojil bubeník Dirk Verbeuren, který obměnil sestavu kapely v roce 2016, krátce po předchozí desce.

Na reptání fanoušků, že natočení nových písniček příliš trvalo, má frontman Dave Mustaine jasné vysvětlení: „Každou chvíli se našel někdo, kdo remcal: 'Megadeth na nové desce dělají už šest let.' A já na to: 'To fakt ne, práce na novém albu nám netrvá šest let. Makáme na ní rok, ale hodili nám do toho vidle pitomci na lodích, kteří namísto své práce nejspíš hráli Solitaire.'“

Pandemické lockdowny totiž podle jeho slov zdržely lodní dopravu, včetně lodi, která vezla Megadeth „určité komponenty“ potřebné k nahrávání. Kapela si tak musela počkat. Do přípravy desky zasáhla navíc i Mustainova nemoc. Frontman v červnu 2019 oznámil, že čelí rakovině.

Mustaine: Kapela je radost, i když spolu nevycházíme

„Prošel jsem si opravdu mnoha věcmi. Jednou jsem už vlastně zemřel,“ odkazuje na své předávkování valiem na začátku devadesátých let. „Zažít podobnou zkušenost pro mě nebyl pocit, že už je to tady zase. Bral jsem to jako příležitost ohlédnout se za životem. Rozhodnout se, kdyby můj život skončil teď, zda bych s ním byl spokojený. A odpověď by byla ano.“

Momentálně je prý ve „stadiu popření“. Odmítá si vést statistiky, kolik prodělal chemoterapií nebo ozařování. O rakovině přemýšlí jako o bezmocné chudince. „Nedal jsem jí nad sebou žádnou moc. Nebyla to pro mě ta velká zlá věc. Byl to pro mě malý zbabělý virus, který porazím. A to jsem taky udělal,“ popisuje své mentální nastavení.

Dodává, že vyslechnutá diagnóza ho nijak neovlivnila ani jako muzikanta ani autora. Kapela pro něj znamenala podporu. „Setkávání s kluky z kapely jsou pro mě radostné momenty, a to i tehdy, kdy spolu zrovna nevycházíme dobře, což se v kapelách děje často. I během nahrávání jsme pochopitelně měli světlé i méně světlé momenty. Někdy jsem přišel do studia a cítil jsem se bídně kvůli chemoterapii nebo ozařování. Kluci na to reagovali tak, jako by reagovali kdykoliv jindy. 'Mysli na fanoušky. Upírej pozornost k nim. A dostaneš se z toho,'“ uvedl Mustaine.