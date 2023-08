„Specialista na opravy skel otevírá v září 2023.“ Novinový inzerát může být šifra nového alba Rolling Stones

„Hackney Diamonds, specialista na opravy skel. Otevíráme v září 2023,“ stojí v červeně vyvedeném inzerátu na třetí straně lokálních novin. Inzerát vyzývá zájemce o služby nového podniku, aby si napsali o nezávaznou cenovou nabídku. Seznam je ale podle fanoušků objednávkou nového alba, píše The Guardian.

Písmeno i ve slově „diamonds“ má místo tečky malé logo Rolling Stones s vyplazeným jazykem. Samotné slovo Diamonds je také odkazem na turné k šedesátému výročí založení skupiny, které začalo loni v Madridu.

V dalším textu reklamy jsou pak použita sousloví spojená se slavnými písněmi Stonů jako (I Can't Get No) Satisfaction, Gimme Shelter a Shattered. Link vede zájemce o službu na web, který v podmínkách zmiňuje společnost Universal Music Group, která spravuje souborný katalog Rolling Stones. V zápatí inzerátu stojí „Est. 1962“, tedy založeno v roce 1962, což je rok založení kapely.

Na nové písně čekají fanoušci skoro dvacet let

Rolling Stones o své případné spojitosti s inzerátem mlčí. A ani noviny Hackney Gazette nevědí, jestli britští rockeři za inzerátem stojí nebo ne. Zájem list ale těší. „Je velmi vzrušující, že v našich novinách oznamuje své nové album tak významná kapela, zvláště takovým záhadným způsobem,“ uvedl šéfredaktor Simon Murfitt.

Do e-mailu mu prý chodí žádosti o zaslání výtisků s inzerátem. „Není pochyb, že se stanou sběratelským kouskem,“ dodává Murfitt.

Poslední studiové album – Blue & Lonesome – vydali Stouni v roce 2016. Fanoušci si na něj museli počkat jedenáct let, místo nových skladeb se jim ale dostalo coververzí bluesových písní.

Nové album bude první, které vyjde od smrti bubeníka Charlieho Wattse, nicméně frontman Mick Jagger v roce 2021 řekl listu Los Angeles Times, že ještě před svou smrtí Watts nahrál své party pro řadu nových písní. K nahrávání nového materiálu se podle dřívějších informací připojili mimo jiné i někdejší členové Beatles Paul McCartney a Ringo Starr.