ExBeatles nenechali být svůj hit. Nahráli cover Let It Be s country zpěvačkou Dolly Partonovou

Deska s názvem Rockstar se k posluchačům dostane v listopadu, singl Let It Be už je ale venku. McCartney na nahrávce zpívá a hraje na klavír, zatímco Ringo Starr si opět sedl za bicí. Sestavu doplnili dva další britští hudebníci: kytarista Peter Frampton a bubeník Mick Fleetwood.

„Může být něco lepšího než zpívat Let It Be s Paulem McCartneym?“ položila Partonová na sociální síti X v souvislosti s předělávkou řečnickou otázku. Autor písně jí odpověděl: „Děkuju, Dolly, žes nahrála mou píseň. Miluju tvou verzi.“

K novému albu inspirovalo sedmasedmdesátiletou country zpěvačku její loňské uvedení do Rokenrolové síně slávy. Nahrávka má obsahovat devět původních písní a dvacítku předělávek s hvězdným seznamem spolupracovníků, včetně Eltona Johna, Pink, Stinga či Miley Cyrusové.

„Baví mě dělat i něco jiného než své vlastní písničky nebo jen country. Prostě si užívám, že můžu zpívat nejen své věci, byla to pro mě radost, jedna z nejzábavnějších věcí, které jsem kdy dělala,“ uvedla ke cover verzím Dolly Partonová.

Thanks Dolly for doing my song. I love your version and am very pleased to be by your side on this one. Rock on! Love Paul x https://t.co/Ra13gzgqpN — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 18, 2023

Rozhádaní Beatles

Let It Be je titulní skladbou alba z roku 1970. To vyšlo už poté, co Beatles oznámili rozpad, nicméně slavná čtveřice ho nahrála ještě před předchozí deskou Abbey Road. Tehdy se „Brouci“ naposledy sešli ve slavném studiu, kde nahráli téměř všechny své písně.

Pod songem Let It Be jsou jako autoři podepsáni Paul McCartney a John Lennon. Lennon se netajil tím, že mu píseň nesedla, nezněla podle něho jako Beatles. „Nevím, na co myslel, když to psal,“ prohlásil na adresu McCartneyho. Toho na námět prý přivedl sen o jeho matce, která zemřela na rakovinu, když byl ještě teenager.

S rozpaky se setkávala celá nahrávka Let It Be. Za vinu se to dávalo excentrickému producentovi Philu Spectorovi, který se hudebního materiálu ujal poté, co Beatles odmítli verze sestavené Glynem Johnsonem. „Lennonovi, rozčarovanému z kapely a izolovanému Yoko a závislostí na heroinu, to bylo lhostejné. McCartneymu se výsledek nelíbil natolik, že prohlásil, že Let It Be byla jednou z jeho hlavních motivací, proč chtěl Beatles rozpustit,“ píše The Guardian.