Zemřel frontman skupiny Sto zvířat Jan Kalina, bylo mu 58 let

„Se mnou to není jednoduché. Jsem složitý charakter: alkoholik, workoholik a cholerik. Když vedeš devět lidí v kapele, musíš být trochu neoblíbený. Nemám s tím problém, já jsem zvyklý i z domova,“ popisoval Kalina v podcastu Pražská hudba.

Vystudoval Střední výtvarnou školu na Hollarově náměstí, poté Český jazyk a Výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Hrál rovněž v divadelním souboru Šrapnel, v představení Dechovka divadla Vosto5 a byl také členem skupiny Kašpárek v rohlíku. Více než 15 let pracoval v oblasti reklamy jako storyboardista a artdirector.

Dvě desítky klipů

Kapela natočila dvě desítky klipů a odehrála více než 2700 koncertů v Česku i zahraničí. Za desku Rozptýlení pro pozůstalé z roku 2007 získala cenu Anděl v kategorii ska a reggae.

Před třemi roky kapela slavila třicet let existence albem 30 let testováno na lidech. „My říkáme, že to je smrtící koktejl asi patnácti stylů, a doufáme, že po těch letech každý po třech taktech pozná, že hraje Sto zvířat,“ uvedl tehdy Kalina.