Sto zvířat završilo třicet let testování na lidech novým albem

„Všechno se testuje na zvířatech a my jsme kapela Sto zvířat a třicet let hrajeme pro lidi. Takže vlastně testujeme naši muziku na lidech,“ vysvětluje pointu názvu frontman Jan Kalina. „Ejhle, a on se objevil koronavir. Takže všichni mají pocit, že jsme aktuálně přejmenovali desku. Ale ne, ten název existuje strašně dlouho,“ dodává, že spojitost se současnou situací není ani náhodná.

Výběrovou nahrávku k jubileu místo novinky kapela neplánovala. „Nikdy k výročí neděláme bestoffky, ale většinou novou desku, abychom řekli, že stále žijeme a že to pořád jede,“ poznamenává zpěvačka Jana Jelínková.

Stačí tři takty

Dvěma skladbami přispěl bývalý člen Petr Ostrouchov, většinu ale otextoval Tomáš Belko. V písních se objevují postavy s tragikomickými příběhy, například ve skladbě Dívka T. mluví protagonistka sprostě, i když nechce, Rodinný foto zase vypráví o křeči z příbuzenských oslav. „My říkáme, že to je smrtící koktejl asi patnácti stylů a doufáme, že po těch letech každý po třech taktech pozná, že hraje Sto zvířat,“ dodává Kalina.

Desku natočilo Sto zvířat během koronavirové karantény. „V jednu chvíli jsme se dokonce neviděli se zvukařem a nahrávání bylo i technicky omezené. Naštěstí jsme nemuseli zpívat v rouškách,“ popisuje Kalina. Vydání desky prezentovala kapela jako „výsledek naší volnočasové aktivity“ s odkazem na slova ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) před zrušením kulturních akcí.

Turné k nové desce plánuje Sto zvířat na listopad, další testování na lidech je ale zatím nejisté.