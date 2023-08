Na StarDance trénuje cukrář i manželský pár v doprovodu psa

Snowboardistka Eva Adamczyková nyní kombinuje své sportovní tréninky s těmi tanečními. „Pořád mi nedochází, že je to párový tanec, protože já na to nejsem moc zvyklá, já všechno dělám sama – mám individuální sport. Tak na to si pomalu zvykám,“ popisuje.

Na taneční tréninky si mezi herectvím nachází několikrát týdně čas i herec David Prachař. „Člověk je unavený, třeba z toho jivu, tam se hodně skáče, tak mě bolí kotníky, protože ještě jezdím na kole, takže to úplně nejde dohromady. Každý den člověka bolí něco jiného,“ říká. Tanečnice Zuzana Dvořáková Šťastná ale oceňuje jeho přístup. „Ani jednou ještě neřekl: To nedám, to nezvládneme. To se mi moc líbí,“ oceňuje.

A trénuje i Josef Maršálek, který je historicky prvním cukrářem v soutěži. Tančí s vítězkou předchozí řady Adrianou Maškovou. „Chtěl bych, aby v těch našich choreografiích byl nějaký element zábavy, překvapení. Protože nikdy nevíte, jak daleko dojdete,“ poznamenává Maršálek.

Všechny taneční páry mají do prvního přímého přenosu čas na tréninky ještě dva měsíce. StarDance startuje na ČT1 14. října.