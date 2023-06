„Na světě není jenom hezky.“ Film O malých věcech s černým humorem probírá velká témata

„Zažíváme věci, které jsou někdy strašné, a vlastně se skládají z maličkostí. Svět bohužel není jen místo, kde je hezky,“ říká k tématu svého filmu Denis Šafařík. Povídkový snímek vypráví dvanáct krátkých příběhů odehrávajících se ve dvanácti bytech jednoho domu.

Co se stane, když se manžel začne dusit u večeře, když posloucháte, co se děje u sousedů v ložnici, nebo když si s bývalým partnerem vzájemně napíšete básničku? Zápletky ústí do nečekaných rozuzlení. „Několik point mi až vyrazilo dech. V povídce, kde manžel spolkne klíč, protože mu žena nechce dát přečíst, co přišlo v dopise, jsem doslova brečel smíchy,“ přiznává Peter Bebjak.

Tvůrce spojený například s krimiseriálem Případy 1. oddělení se do snímku O malých věcech zapojil jako producent. Šafaříkův film podle něho divákům připomene podobné povídkové počiny jako Čtyři pokoje nebo Divoké historky, které černým humorem také nešetří.

Postavy hercům na tělo

„Pohled na svět optikou černočerného humoru je mně bytostně vlastní. Obdivuju, že někdo, kdo je víc než o jednu generaci mladší, ho sdílí. Jsem ráda, že mladí lidi mají tenhle pohled na svět,“ podotýká k filmu herečka Vanda Hybnerová.