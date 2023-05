Nejkrásnější knihy 2022 ukazují Frankensteina i sběratele za normalizace, učebnice jsou nepoučitelné

„V prvním plánu se hodnotí vizuální stránka knihy – jak vypadá, jak je příjemná pro uživatele, jak vypadá typografie, jaké jsou ilustrace, jak působí komplexně. Ale snažili jsme se přihlížet i k obsahu a i společenské závažnosti titulu,“ uvedla k hodnocení předsedkyně poroty, historička umění Markéta Žáčková.

První místo v kategorii Odborná literatura patří titulu Útěcha bydlením: Život soukromého sběratele za železnou oponou (editor Jiří Pátek, vydal PositiF). „Neokoukaná forma přesně na míru obsahu publikace. Výjimečná realizace,“ zhodnotila porota.

Za nejkrásnější titul z oblasti beletrie bylo vybráno nové vydání Frankensteina od Mary Shelleyové (vydalo Take Take Take). Podle poroty dokládá, že i staré, vícekrát vydané texty mohou s novou úpravou zaujmout nové čtenáře. V kategorii bibliofilií a autorských prací zaujala nejvíce Kniha vnímání od Lucie Lučanské (vydal Lux – Michal Štěpánek). Nejkrásnější dětskou knihou je hravý fantaskní příběh Do Nepaměti od Tomáše Končinského a Daniela Špačka (vydal Albatros, úprava Petr Štěpán).

Výzva pro učebnice

V kategorii učebnic bodovalo Bydlení: Navrhování bytového interiéru od Ivy Potůčkové (vydala Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze).

Předsedkyně výtvarné komise Markéta Žáčková vidí v nízkém počtu přihlášených titulů v této kategorii a v celkově nízké kvalitě ostatních učebnic výzvu: „Nepřijatelná grafická úprava, ilustrace i knižní zpracování drtivé většiny státem certifikovaných učebnic pro základní a střední školy přímo vybízejí k akci: chceme nadále tiše snášet alarmující netečnost odpovědných institucí? Domnívám se, že právě toto téma patří k zásadním výzvám, k jejichž naplnění může přispět profesní skupina zabývající se grafickým designem i pořadatel soutěže.“

Nejkrásnější knihou o výtvarném umění je katalog vydaný k výstavě Jana Ambrůze v Domě umění města Brna (editorka Marika Svobodová, vydaly VUTIUM / Dům umění města Brna).

V kategorii katalogů získali první místo Štěpán Malovec a Martin Odehnal za katalog Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu (edičně připravil Miloš Doležal). Vznikl k loňské výstavě v zóně umění 8smička v Humpolci. „Ta kniha se nám odměnila tím, že byla vyprodaná už před skončením výstavy. A byť se nám množí dotazy, jestli bude dotisk, tak nebude, je to opravdu limitovaná edice,“ podotkla výkonná ředitelka 8mičky Martina Hončíková.

Studentské práce jsou čím dál lepší

Cenu Arna Sáňky za nejlepší studentskou práci získala Barbora Pavelcová ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Plzni za knihu-artefakt Vzpomínky na pomalejší svět aneb nekonečné ticho. „Jsou tam nedopalky cigaret, různé poznámky, obaly na léky,“ přibližuje ředitel Muzea literatury Zdeněk Freisleben knihu, kterou autorka vytvořila v osamělé době pandemie.

Freisleben oceňuje, že kvalita studentských prací se zvyšuje. „Je znát, že jsou na středních i vysokých školách noví profesoři, kteří přinesli nový pohled na knižní kulturu a předávají ho svým studentům,“ míní.

Porota udělila i několik speciálních cen. Například osobité vydání Čapkova románu Továrna na absolutno (nakladatelství Teapot) získalo ocenění za vynikající polygrafické zpracování, zároveň získalo třetí místo v kategorii bibliofilií a autorských prací. Oceněné tituly spolu s nominovanými v hlavních kategoriích si lze prohlédnout do 1. června v Centru architektury a městského plánování v Praze.