Sir Brian. Karel III. pasoval na rytíře kytaristu kapely Queen

„Jsem velmi šťastný, usmívám se od ucha k uchu, zejména proto, že to byl král. To pro mě hodně znamená,“ svěřil May své bezprostřední pocity listu Daily Mail. Dodal, že se jej pouze o rok mladší král před ceremoniálem zeptal na zdraví kolen, aby se ujistil, zda při obřadu zvládne klečet, což mu hudebník potvrdil.

May si odteď může říkat sir Brian. Na rytíře byl pasován za zásluhy o hudbu a charitu. Rockový kytarista se rovněž věnuje astrofyzice a navíc se dlouhodobě angažuje v ochraně zvířat. Založil organizaci Save Me Trust, která vede kampaň proti lovu lišek a zabíjení jezevců ve Velké Británii.

V kapele Queen hrál May od jejího počátku v roce 1970 a vystupuje i nyní se znovuobnovenou skupinou se zpěvákem Adamem Lambertem. Je autorem skladeb Now I'm Here, Tie Your Mother Down, We Will Rock You, Save Me nebo Who Wants to Live Forever. Kapela zvažuje turné na příští rok. „Doufám, že mi vydrží zdraví - momentálně se zdá, že jsem docela fit, což je vždycky dobré,“ podotkl.

Arise Sir Brian May ⚔️🎸

Brian's investiture as a Knight of The Realm took place today at Buckingham Palace. The knighthood was presented to Brian by His Royal Highness, King Charles.



Many congratulations, Sir Brian!



📸©️ Alamy pic.twitter.com/nE3ZmfvPSZ — Queen (@QueenWillRock) March 14, 2023

V Buckinghamském paláci nebyl Brian May poprvé. Například při oslavách připomínajících půlstoletí královny Alžběty II. na trůnu zahrál ze střechy paláce hymnu God Save the Queen. V té době už byl komandérem Řádu britského impéria (CBE), vyznamenání mu udělila právě britská panovnice.

Více než tisíc vyznamenaných

Tituly a vyznamenání britský panovník uděluje dvakrát ročně: u příležitosti svých narozenin a na Nový rok. Tradice pochází ze středověku. V moderní době nominace předkládá veřejnost nebo úřady, prověřuje je příslušná komise, která sestavuje seznam, a ten pak premiér předkládá ke schválení panovníkovi.

Letošní novoroční seznam uvádí více než tisícovku osobností vyznamenaných britským panovníkem. Do rytířského stavu byl povýšen například předseda klimatické konference COP26 Alok Sharma za svůj přínos v boji proti změně klimatu. Přibližně šedesát procent vyznamenaných z hlavního seznamu jsou lidé, jimž se dostalo uznání za práci v komunitě, ať už při dobrovolnictví nebo v charitě, upozornil server BBC News.

Zhruba polovinu vyznamenaných tvoří ženy, mezi nimi také členky anglického fotbalového týmu, které loni vyhrály mistrovství Evropy. Vyznamenání získala rovněž dvaadevadesátiletá módní návrhářka Mary Quantová, která se v 60. letech minulého století zasloužila o popularizaci minisukní. Titul dáma obdržely za zásluhy v zahraniční politice britské velvyslankyně Melinda Simmonsová a Deborah Bronnertová, které Spojené království zastupují v Kyjevě, respektive v Moskvě.