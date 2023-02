Na sólovém debutu Laila tov je Marie Puttnerová sama za sebe a také za Zahradníčka a Třešňáka

Tématem desky jsou vztahy. „A nejsou to jen vztahy mezi mužem a ženou, ale vztahy na mnoha úrovních,“ upřesňuje Marie Puttnerová. „Má v hlase obrovskou hloubku a obsah. Ví, o čem zpívá, ví, proč to zpívá,“ dodává zpěvaččin partner, kytarista Martin Novák, který se na vzniku desky také podílel.

Píseň vězněného Zahradníčka

„Chtěla jsem, aby se do desky protnul vztah matky a dcery. ‚Dobrou noc‘ v sobě zároveň nese i to, že já jsem se během přípravy desky stala dvojnásobnou matkou. A ‚dobrou noc‘ je opravdu taková mantra přání,“ vysvětlila.

Vydání desky už předznamenala jako singl Píseň o domově. Stejnojmennou báseň napsal Jan Zahradníček ve vězení, kam ho poslal rozsudek ve vykonstruovaném procesu na začátku padesátých let. Propuštěn byl na základě všeobecné amnestie po devíti letech, nedlouho poté však v důsledku podlomeného zdraví zemřel.

Verše z Písně o domově nazpívala Marie Puttnerová před několika lety pro představení o tomto básníkovi v Horáckém divadle. „Když jsem začínala řešit soubor písní na desku, tak jsem si na ty básně vzpomněla, protože mě zasáhly. O Janu Zahradníčkovi není známo tolik, kolik by si zasloužil, tak jsem si říkala, že by bylo fajn ty básně posílat dál do prostoru,“ vysvětlila.