Koně se také střílejí ve Zlíně. Slavná novela přináší otázky do současné krize

Taneční maraton byl příležitostí, jak si za hospodářské krize vydělat. „O kvalitu tance až úplně nejde. Jde o to, který pár vydrží nejdéle na nohou. Tančí několik dní v kuse, bez spánku. Je to také obrázek toho, co všechno dokáže člověk pro peníze nebo pro slávu udělat,“ podotýká herec Gustav Řezníček. O peníze a o život s ním v inscenaci tančí Marta Bačíková.

Zoufalí tanečníci byli často kvůli iluzorní představě lepšího života ochotni obětovat vše, krutost beznaděje, která je hnala, zvyšovala atraktivitu soutěže pro diváky. „To jsou římské hry, soumrak říše, pád civilizace. Tehdy krize pomohla na svět druhé světové válce,“ připomíná režisér Jakub Nvota.

Jedno jaká krize

Atmosféru tanečního maratonu na divadelní diváky ještě více přenese pojízdný taneční parket či živá kapela. Právě zlínská scéna byla před pětačtyřiceti lety prvním tuzemským divadlem, které McCoyovu novelu převedlo na jeviště.

Tehdy v komorní verzi, aktuální nastudování naopak oproti knize rozehrává do samostatných příběhů i vedlejší postavy. Původní příběh ale podle slov režiséra zůstal zachován.