Zemřela výtvarnice Květa Pacovská. Její autorské knihy byly uměleckými díly

„Něco vytvořit, to je, jako když jdete na kopeček. Snažíte se na ten kopeček vylézt, abyste věděla, co je za tím kopečkem. A když tam vylezete, tak vidíte, že tam je zase další kopeček, na který byste měla vylézt,“ říkala Květa Pacovská.

Narodila se v 28. července 1928 v Praze. Vybrala si studium s výtvarným zaměřením – po Státní grafické škole absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou pod vedením kubistického výtvarníka Emila Fily.

Kniha jako umělecké dílo

Oborem Květy Pacovské byla sice monumentální malba, nicméně v její tvorbě se prolíná řada disciplín. Od padesátých let se věnovala knižní ilustraci. První knihy vytvářela a ilustrovala pro své syny. Pak přišly knižní zakázky, které zprvu chápala jako prostředek živobytí, postupem času nad nimi ale začala uvažovat komplexněji.

„V knížkách jako Pohádky z bramborových řádků, které znají děti ze šedesátých a sedmdesátých let, to byly klasické ilustrace, ale už tam byla kreativita výtvarného přepisu. Od devadesátých let pojednává knihy jako celistvé umělecké dílo a tím jsou její nároky natolik precizní, že málokteré nakladatelství mohlo tehdy splnit její představy,“ uvedla kunsthistorička Hana Larvová jeden z důvodů, proč autorské knihy Květy Pacovské byly více známé například ve Francii nebo v Německu.