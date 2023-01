Z koncentračních táborů je zas poslali do vězení, popisuje režisér poválečné pronásledování gayů

Paragraf 175 trestního zákoníku, který trestal sexuální styky mezi osobami mužského pohlaví, vstoupil v platnost v lednu 1872. Nacisté ho ještě zpřísnili a v platnosti zůstal v západním Německu i po skončení druhé světové války až do roku 1969, kdy byl zmírněn. I tak ale příslušný paragraf zůstal v trestním zákoně téměř do poloviny devadesátých let. Ve východním Německu byl úplně zrušen už v roce 1968.

Filmový příběh vypráví o Hansi Hoffmanovi pronásledovaném kvůli židovskému původu i sexuální orientaci. Je odvezen do koncentračního tábora, ale i po skončení druhé světové války je jako gay opakovaně posílán za mříže. Jediný stálý vztah si vytvoří s dlouholetým spoluvězněm odsouzeným za vraždu.

Velice znepokojivé

Filmové tvůrce Sebastiana Meiseho a Thomase Reidera k tématu přivedla kniha o queer historii Hamburku. „Narazili jsme v ní na zprávy o gayích, kteří byli osvobozeni z koncentračních táborů, ale rovnou posláni zase do vězení, aby si odseděli zbytek trestů. Poslali je tam Spojenci, tedy Britové a Američani. A to bylo velice znepokojivé, protože pro mě byli Spojenci vždy osvoboditelé, kteří porazili fašismus, tak jsem tomu rozuměl. Ale v tomto případě byli na stejné úrovni jako nacisté, protože i ve svých zemích měli podobné zákony,“ popisuje Meise.