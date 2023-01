Verlaine a Rimbaud se ničí láskou v ostravské Aréně

„Láska na hranici vraždy, na hranici revolveru, alkohol, hašiš, křik,“ shrnuje intenzivní vztah Verlaina a Rimbauda režisér inscenace André Hübner-Ochodlo. Dva roky milostného vzplanutí byly omamné a silné jako láhev absintu.

Šestnáctiletý živel Rimbaud vpadl do maloměšťáckého života ženatého Verlaina a obrátil ho naruby. „Řešili jsme při zkoušení, jestli je to jenom o lásce, ale přišli jsme na to, že kdyby tam ta láska nebyla, tak by tenhle vztah nevznikl. Je to hodně o lásce – ale nejen o ní,“ podotýká představitel Paula Verlaina Josef Kaluža.

Ani spolu, ani bez sebe

Velký cit přinášel velké emoce a zvraty. Na jedné straně bral, na druhé dával a vedl k poznání, že tito dva prokletí básníci nemůžou být ani spolu, ani bez sebe. „Čím byl vztah hlubší, tím víc se sami sobě vzdalovali. Věci mezi nimi byly často zlé. Nacházet tu zlost, tu nelásku mi přijde zajímavé,“ říká ostravský Rimbaud Vlastimil Burda.

V červenci 1873, po noci plné hádek, alkoholu a vypjatých emocí, Verlaine na Rimbauda vystřelil – a zasáhl ho, i když ne smrtelně. O něco později byl zatčen a odseděl si dva roky ve vězení. S Rimbaudem, kromě jednoho krátkého setkání, se už neviděl.