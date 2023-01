Docent Ivan Trojan a rebelka Tereza Ramba odkrývají nevyřešené případy

„Reálnou policejní praxi má zažranou do každé buňky v těle,“ říká režisér Strach o scenáristovi a také bývalém šéfovi pražské mordparty Josefu Marešovi. Zatímco Případy 1. oddělení a související Devadesátky (ty psal Mareš s Matějem Podzimkem) vycházely ze skutečných kriminálních činů, v Docentovi vytvořili Mareš s Malindou fiktivní příběh.

„Jejich scénáře poskytují zřetelný návod odkud, kudy a kam, takže jsem měl na jednu stranu poměrně usnadněnou práci. Na druhou ale i komplikovanou. Jak do přesných not, které nikde nezní falešně, vnést alespoň trochu sebe, abych jim to přitom sám sebou nepokazil? Nakonec jsem si řekl, že tam zkusím vnést humor, trochu nadhledu a jemné ironie. Aby ta reálná policejní práce, která je mnohdy úřednická a takřka matematicky suchá, dostala drobet šťávy a dobrého koření,“ uvedl k převodu scénáře na obraz Jiří Strach.

Každý je jiný

Minisérie Docent těží ze střetu teorie a praxe. Do pražské mordparty náhodné okolnosti zavedou policejního akademika a specialistu na psychologické profilování pachatelů (Ivan Trojan). Kancelář sdílí s problematickou kapitánkou Fousovou (Tereza Ramba).

„Docent Ivan Trojan je pedant a kapitánka Fousová, pro kontrast, je rozmazlená bordelářka. Je to trochu holka lempl. Kamkoliv přijde, tak v první řadě všechno rozkope, všechny postřílí a až pak klade otázky. To se mi hrálo dobře,“ dodává Ramba.