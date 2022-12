Dobré ráno, Brno! Nový komediální seriál prozradí, jak to (ne)vypadá v televizním zákulisí

Inspiraci k námětu čerpal Jan Prušinovský přímo v brněnském televizním studiu. Dramaturgii skutečného Dobrého rána se podle svých slov snažil co nejvíce okopírovat například ve výběru témat, které se na obrazovce rozebírají, i pravděpodobných hostů. Do seriálového ranního vysílání pozvání přijali třeba Jiří Pavlica nebo Halina Pawlowská. A jednu z maskérek si zahrála písničkářka Nikola Mucha.

Diváci nahlédnou do zákulisí i rodinných životů lidí, kteří v brněnském studiu připravují ranní show. Jan Kolařík hraje režiséra Mirka Kurše. Milovník piva a žen bojuje každý sudý týden o přízeň vstávajících diváků přes nepřízeň techniky, lidského faktoru, přírodních i hromadných katastrof. Bohužel ve vlastních rukách nemá ani svůj život, natož vysílání.

Pro Jana Prušinovského jde už o několikátou spolupráci s Českou televizí – ve Čtvrté hvězdě vzal diváky do jednoho nefungujícího hotelu, seriály Trpaslík a Most! se pustily i do vážnějších témat, jako je nesnášenlivost nebo xenofobie, ovšem s nadsázkou a černým humorem. Tentokrát si Prušinovský dělá „bohapustou legraci“ z televizního vysílání. K seriálu Dobré ráno, Brno! napsal spolu s Tomášem Holečkem také scénář.

„Myslím, že budeme mít co dělat, abychom našim blízkým a přátelům vysvětlili, že to není o nás, na druhou stranu některé věci jsou tam tak realisticky zachycené, že se divák skutečně podívá do zákulisí,“ dodává. „V postavách, doufám, žádné společné prvky nenacházíme, ale v mikroklimatu týmu ranního výsílání rozhodně,“ přitakává jeho spolumoderátorka.

ČT si dělá legraci sama ze sebe

Jan Prušinovský zdůrazňuje, že stejně jako třeba v seriálech Most! nebo Okresní přebor jde o legraci s úctou. „Člověk si utahuje z prostředí, které má rád. Není to tak konfliktní, jak se zdá. Možná na to jen nejsme zvyklí, dělat si legraci z instituce,“ podotýká.

„Je to fenomén, který tu ještě nebyl, ale je známý třeba v BBC, že si taková organizace umí udělat legraci sama ze sebe. A pokud to tak diváci budou brát, tak se budou královsky bavit,“ radí další z moderátorů reálného Dobrého rána Aleš Zbořil.