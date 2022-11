Zemřela Marie Poledňáková. S jejími filmy bavil svět

K filmu se dostala oklikou a, jak říkala, díky paradoxní náhodě, když šla jednou se svým, tehdy ještě budoucím, manželem, muzikologem Ivanem Poledňákem, na večeři. Tam potkala v té době už zavedeného scenáristu Jaroslava Dietla. „Zeptal se mě, jestli bych nechtěla jít do televize. Nevěděla jsem vůbec, co to televize je, ale praštit se svářením mi přišlo dobré,“ vyprávěla Poledňáková.

„Osud mě zavál do továrny, protože jsem si musela zlepšit kádrový profil. Nejprve jsem pracovala u vrtačky, potom jsem lisovala plech, pak svářela větráky do vagonů a úplně nejhorší bylo broušení hrnců,“ vzpomínala Poledňáková na svoji první práci.

Když se rodačka ze Strakonic hlásila na konci padesátých let na vysokou školu, nenapadlo by ji, že jednou bude slavnou filmařkou. Chtěla se věnovat chemii. Část její rodiny ale emigrovala, takže na univerzitní studia mohla zapomenout.

V televizi zažila ještě živé vysílání, postupně pracovala jako asistentka scény a režie a později jako pomocná režisérka. Dálkově zároveň studovala dramaturgii.

Desetileté zkušenosti „z placu“ se jí pak prý hodily. „Všichni poznají, když režisér ví, co chce. Jakmile tápe, to je konec. Základem autority tedy je, že režisér je připravený, že ví, jaký to má mít smysl,“ popisovala, co si do z tohoto období do profese režisérky odnesla.

Film musí být osobní

Poprvé se za kameru postavila ve čtyřiatřiceti letech. Začínala televizními inscenacemi podle scénářů jiných autorů, například historickými příběhy o malíři Karlovi Purkyněm (Otevřený kruh, 1973) a králi Přemyslu Otakarovi II. (Královské usínání, 1974).

Když předložila scénář ke snímku Jak vytrhnout velrybě stoličku, dostala nabídku, aby jej i sama natočila. Pro československou kinematografii v něm objevila dětského herce Tomáše Holého. Úspěch, který přišel, nečekala.