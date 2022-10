Chci, aby čeští autoři byli součástí světového repertoáru, říká nový hudební ředitel Královské opery

„Jsem znám tím, že jsem velice náročný na své spolupracovníky. Ale zároveň jim věřím. Když se podnítí jiskra ať ve zpěvákovi, nebo v hráči, když se v nich podnítí touha hrát a zpívat co nejlépe, pak je není třeba k ničemu nutit. To vyznávám a myslím, že Anglie, která je známá svým vztahem k fair play a takovým hodnotám, si toho velice váží,“ podotýká.

Janáček i Wagner

Českou hudbu nechce do programu Královské opery prosazovat na úkor šíře repertoáru, čeští skladatelé ale podle jeho slov v Covent Garden určitě chybět nebudou – a ani nechybí. Momentálně se zde uvádí Dvořákova Rusalka, ještě letos by měl Hrůša nastudovat Janáčka.

„Jde mi o to, aby čeští autoři byli naprosto samozřejmě integrální součástí světového repertoáru. Díky mistrům, jako je Janáček nebo Dvořák, to je možné naprosto přirozeně. Prostě čeští mistři patří mezi ty nejlepší, co se kdy opeře věnovali, takže to se zobrazí i v našich sezonách,“ přislíbil Hrůša.

Z ostatních operních jmen ho v první sezoně čekají díla Pucciniho, Prokofjeva a Benjamina Brittena. Další prací by měl být Prsten Niebelungův od Richarda Wagnera.

Uměleckého vedení se Hrůša ujme v Královské opeře v září 2025. Do té doby ale už bude sdílet zodpovědnost za fungování tohoto operního domu. Na pozici hudebního ředitele vystřídá Antonia Pappana, který v Královské opeře působil přes dvě dekády.