Nejen Bruce Willis. Němá tajemství upozorňují na problémy lidí s afázií

Němá tajemství se do kin dostanou během příštího roku. Nyní tvůrce čeká práce ve střižně. Na place se v hereckém obsazení od loňského podzimu setkávali Jana Plodková, Milena Steinmasslová, Magdaléna Borová v rolích tří žen zásadních v životě veterináře Martina. Toho ztvárnil slovenský herec Marián Mitaš. Martin je po těžkém úrazu hlavy, který mu způsobil kůň, postižen afázií.

Nejsou opilí, ale trpí afázií

Podle logopedky Lucie Mackové přibude každý rok v Česku pět tisíc lidí postižených tímto vážným a komplikovaným narušením komunikačních schopností.

„Tragédií těch lidí je, že jsou jako jedni z nás, to znamená cítí, vnímají, neztrácejí inteligenci, ale pro širokou veřejnost působí, že jsou na drogách, trpí demencí, nevědí, co chtějí, a my s nimi nemáme trpělivost. A práce na filmu mě naučila tu trpělivost mít,“ podotýká režisér Tomáš Mašín.

Od začátku tvůrci spolupracovali s odborníky a také přímo s afatiky, aby nemoc nekarikovali, ale zachytili ji co nejpřesněji.

Neschopnost porozumět i se vyjádřit

Afázie vzniká poškozením jednoho nebo i obou řečových center. Nejčastěji po mozkové příhodě, nádoru nebo úrazu. „Poslední dobou se ukazuje, že existují i degenerativní onemocnění, to jsou nemoci, u kterých dochází k zániku neuronů, typickým příkladem je třeba Alzheimerova nemoc. U Alzheimerovy nemoci jako první zanikají paměťové buňky, proto se projevuje poruchou paměti, kdežto u afázií zanikají buňky řečových center, proto hlavním příznakem je postupující porucha řeči,“ doplnil přednosta Neurologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice Robert Rusina.

Progresivní formou afázie trpí například herec Bruce Willis, nedávno právě z tohoto důvodu oznámil konec kariéry.