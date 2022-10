Výstavní bojovka v bývalém sportovním centru. Festival 4+4 dny v pohybu přivábil šedesát umělců

Až do neděle 16. října v Praze potrvá mezinárodní festival současného umění 4+4 dny v pohybu, do něhož se zapojilo téměř šedesát současných umělců. Letos se opět koná v netradičním prostoru, jímž je bývalý sportovní areál z osmdesátých let na Smíchově, jehož součástí je například vnitřní golfový trenažer s trávníkem a umělými stromy.