Vyhrocená doba má i vyhrocené postavy. Film Arvéd míří do kin

Podle režiséra a scénáristy Vojtěcha Maška byl Jiří Arvéd Smíchovský mimořádně vzdělaný, měl dva doktoráty a ovládal řadu jazyků. „Používal se v souvislosti s ním i pojem génius s fotografickou pamětí, ale na druhou stranu experimentoval s hermetizmem a černou magií,“ uvedl.

O jeho charakteru panují většinou jen domněnky, a to i v historických textech. „Jsou plná svědectví, která si často protiřečí,“ doplnil Mašek. Šlo podle něj o postavu dekadentního estéta, obklopoval se například archaickými artefakty. Dědic Smíchovského majetku poskytl některé z předmětů ze svého vlastnictví pro natáčení filmu.

Postava Smíchovského režiséra zaujala tím, že nebyl padouchem ve smyslu zbabělce nebo kariéristy. „Je to opravdu Faust, ten hledající,“ uvedl. „Má nějaký cíl, chce něco poznat a v určitou chvíli se mu hranice rozbijí nebo slijí dohromady. Potom už zlo páchá,“ řekl.

Z magických rituálů jsem měl respekt, řekl představitel Arvéda

Snímek je postavený na silné atmosféře podpořené vizuální stránkou a také silných hereckých výkonech. Jiřího Arvéda Smíchovského v něm představil Michal Kern. „Psychicky to malinko vyčerpávalo. Pokládat se do takových temných, negativních stránek osobnosti, kdy musíte nejvíc čerpat sám ze sebe, to vysává,“ popsal herec.

Film zachycuje i rituály spojené s černou magií. „Z těch jsem měl největší respekt, protože to pro mě byla velká neznámá. Šlo z toho nebezpečí a nebyla to pro mě prozkoumaná oblast,“ vypověděl.

Snímek podle něj prozkoumává otázky viny a odpuštění. „Jestli je možné člověku, který spáchal to, co Arvéd Smíchovský, odpustit,“ zakončil.