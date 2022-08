V novém Predátorovi se mimozemskému monstru postaví bojovnice z kmene Komančů

Na streamovací platformy přibude tento týden nejnovější příspěvek do filmové série Predátor, s podtitulem Kořist. Mimozemskému lovci se tentokrát postaví kmen severoamerických indiánů. Letos je to pětatřicet let, co se dnes už kultovní Predátor poprvé objevil na plátnech kin.