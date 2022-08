Il Boemo má ve světě opět úspěch. Film o Myslivečkovi bude soutěžit v San Sebastiánu

Podobný úspěch se naposledy podařil Nabarvenému ptáčeti Václava Marhoula, které bylo přijato v roce 2019 do hlavní soutěže v Benátkách. „Pro mě osobně je již samotné přijetí do hlavní soutěže na takto prestižním festivalu obrovská čest,“ reagoval na výběr do sledované kategorie v San Sebastiánu režisér a scenárista snímku Il Boemo Petr Václav.

Příprava a vznik filmu, na němž se podílela i Česká televize, trvaly zhruba deset let. „Vnímám to jako odměnu za zcela bezprecedentní přípravu, ojedinělý důraz na historickou věrnost a také za maximální snahu o dobovost, se kterou jsme všichni ke snímku přistupovali,“ dodává producent Jan Macola.

Hvězda jménem Mysliveček

Výpravný životopisný snímek Il Boemo připomíná, že už před Bedřichem Smetanou a Antonínem Dvořákem měli Češi hudební hvězdu světového významu. Syna pražského mlynáře, který se navzdory přání otce vydal za štěstím do Itálie, která byla v druhé polovině osmnáctého století centrem evropského operního umění. A na rozdíl od mnoha jiných se zde skutečně dokázal prosadit.

Josefa Myslivečka na plátně ztvárnil Vojtěch Dyk. Kvůli uvěřitelnosti se naučil italsky a ujal se také dirigentských pasáží. „Hrát Josefa Myslivečka pro mě byla výzva a motivace jako pro herce i pro muzikanta. Jsem samozřejmě napjatý, jak jeho příběh přijme publikum u nás i v Evropě. Protože to si Mysliveček zaslouží, abychom znali jeho příběh,“ nepochybuje Dyk.

Natáčelo se v Praze i v Itálii

S rozpočtem sto dvacet milionů korun patří Il Boemo k nejnákladnějším tuzemským filmům. Záměrem tvůrců bylo přenést na plátna kin co nejpřesněji atmosféru druhé poloviny osmnáctého století. Natáčelo se na autentických italských i českých lokacích.