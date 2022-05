Brahms si to musel odtrpět. Oceňovaný Pavel Haas Quartet vydává novou desku jeho kvintetů

Cesta k Brahmsovi vedla přes album kvintetů Antonína Dvořáka, které kvartet nahrál před několika lety a ve světě deska posbírala jedenáct hudebních cen. Podobně jako v případě Dvořákových kvintetů si soubor přizval ke spolupráci klavíristu Borise Giltburga a violistu Pavla Nikla. Dvořák s Brahmsem se spolu znali, oba patří k romantismu. Brahmse smyčcové kvarteto hrálo na koncertech už dříve.

„Charakter hudby je rozdílný, ten pohled na vrcholnou romantiku je v obou případech, u Dvořáka a u Brahmse, jiný,“ míní violoncellista z Pavel Haas Quartetu Peter Jarůšek. „U Dvořáka máte pocit, že mu to všechno šlo lehce, přirozeně. Že to z něj tryskalo, ať už ty lyrické pasáže nebo to drama. U Brahmse máte trochu pocit, že si to musel odtrpět, ale na kvalitu to nemá žádný vliv,“ popisuje houslistka Veronika Jarůšková.

Haasovci aktuálně jedou světové turné. Za sebou mají Kanadu, Spojené státy a také koncerty v části Evropy, mimo jiné v Belgii, Německu a Rakousku, chystají se také do Velké Británie. Britský časopis BBC Music Magazine je letos zařadil do desítky nejlepších kvartet všech dob.