Krobot spojil Mozarta se sci-fi. Kouzelná flétna byla kdysi komerční show, vysvětluje

Kouzelnou flétnu už Miroslav Krobot režíroval jednou – v roce 2003 měla opera Amadea Wolfganga Mozarta premiéru v Krobotově kmenovém Dejvickém divadle. Přímo o operní nastudování ale nešlo. Režisér tehdy jako devizu představení uvedl, že činohercům bude dobře rozumět. „Při vší úctě k operním zpěvákům, jim jde především o to, zazpívat tón čistě,“ uvedl. K inscenaci prý přistupoval tak, „aby to byla legrace, ale aby to bylo také krásné“.

Brněnské představení má operní obsazení. „Nadchnul mě, protože z Kouzelné flétny udělá obrovskou srandu a zároveň to bude dojemné,“ slibuje sopranistka Jana Šrejma Kačírková. „Bude to jemná, úsměvná komika, doufejme ale, že se povede i výraznější. Má to určitý limit, není to ‚cirkusové představení‘,“ doplňuje pěvec Jiří Sulženko.

Krobot: Pohádka je dnes fantasy

Miroslava Krobota lákala zkušenost s operou už delší dobu, nabídka režie Kouzelné flétny podle něj nešla odmítnout. „Nejzajímavější bylo, že si můžu zkusit něco jiného, než co znám. Velký prostor, operní herectví, operní zpěv, Mozart,“ upřesnil.

Pohádkové pojetí Kouzelné flétny rozšířil o sci-fi a fantasy. Příběh Tamina, který zachraňuje unesenou krásnou Paminu, začíná v hibernační vesmírné lodi, která kvůli poruše skončila na oběžné dráze neznámé planety.