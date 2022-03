Prodám obraz, značka: pro Ukrajinu. Umění draží ukrajinští umělci i ruská galeristka

Už v Praze namalovala do aukce obraz, nazvala ho Jizvy. Výtěžek z prodeje všech děl půjde na pomoc konkrétním umělcům na Ukrajině. V tuto chvíli je na seznamu osmdesát umělců, počet ale není konečný. „Umělci jsou a budou velice postiženou skupinou, protože až válka skončí – a doufejme, že to bude brzo –, tak se bude Ukrajina obnovovat a v takových dobách bývá umění poměrně zbytnou komoditou,“ poukazuje galerista David Železný z Cermak Eisenkraft.

Ruská galeristka: Nemůžu jen přihlížet

Do začátku dubna trvá charitativní salon ve výstavní síni Karpuchina Gallery, která nese jméno původem ruské galeristy Alexandry Karpuchina. Do Prahy se s rodiči přestěhovala na začátku devadesátých let. Putinovu agresi na Ukrajině odsuzuje. „První dny pro mě bylo složité ztotožnit se s tím, že jsem z Ruska. Došlo mi, že jediný způsob, jak se na sebe můžu podívat do zrcadla, je, že nebudu přihlížet a mlčet,“ vysvětlila motivaci k uspořádání aukce.

Do charitativního salonu zapojila české, ruské i ukrajinské umělce. Včetně třiadvacetileté Margarity Ivy z Kyjeva, která v Praze studuje. Margaritina matka i její bratr z Ukrajiny utekli, otec, babička i další příbuzní ale zůstali. „Pořád mám potřebu být on-line a koukat, co se děje,“ přiznává mladá umělkyně. Z českých výtvarníků svou tvorbu do aukce poskytly třeba Lucie Skřivánková, Vladimír Skrepl či Krištof Kintera.