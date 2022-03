Aspoň nějakou svobodu, přeje si recidivista René. Trailer poutá na pokračování jeho osudu

Původní film René vyhrál „evropského Oscara“, tedy Cenu Evropské filmové akademie za nejlepší dokument. Hlavního hrdinu v něm režisérka Helena Třeštíková sledovala od jeho sedmnácti do sedmatřiceti let, kdy dlouhé pobyty ve vězení střídal s krátkým pobytím na svobodě.

Skutečně na tři roky do vězení?

Podle Třeštíkové život Reného reflektuje český systém trestu. „V roce 1989, ještě za socialismu, Reného v jeho šestnácti letech poslali za drobnou krádež do vězení. To by se dneska už nestalo. Po opakovaných přečinech a návratech do vězení René později strávil dlouhou dobu na svobodě, do kriminálu už nikdy jít nechtěl, normálně pracoval. Ale pak ho chytili kvůli řízení bez řidičáku. Jistě, je recidivistou a dělal to opakovaně. Ale dostal za to tři roky! Skutečně posadíte takového člověka za řízení bez řidičáku na tři roky do vězení?“ podivuje se.

Během natáčení prvního filmu udržovala režisérka s Reném kontakt především prostřednictvím dopisů, v průběhu natáčení druhého dokumentu byli v kontaktu už přes mobilní telefon. René ale podle Třeštíkové vždy rád psal, napsal několik knih, příjemně ji překvapila také jeho spolupráce s kreslířem a hudebníkem Jaromírem 99 v projektu Věznice: Místo pro umění.