Pozemšťan Eddie Vedder natočil sólové album, přibral Stevieho Wondera i Glena Hansarda

Eddie Vedder dosud na sólových deskách tvrdou muziku obcházel po špičkách. Na novince ale odložil ukulele i akustickou kytaru a vzdává hold stadionovému rocku. „Oprostil se od minimalismu, který má na prvních dvou deskách. Vzdává hold několika matadorům rockové, ale i bluesové a soulové scény. Ta deska je plná odkazů. Je to dokonale propojené,“ uvedl hudební publicista Jaroslav Konáš.

Vedder se neostýchal přinést hodně osobní materiál, který zrcadlí jeho vztek, smutek i soucit. Třeba skladbu Brother The Cloud inspirovala smrt Chrise Cornella ze Soundgarden. On My Way je zase virtuálním duetem s otcem, který byl ve Vedderově životě nepřítomný.

„Je dobré poslouchat své instinkty. Někdy ani nevíte, proč se do něčeho pustíte. A tahle nahrávka je přesně taková,“ nechal se Vedder slyšet. Všechno začalo pár akordy, spontánním jamováním přátel se společnou láskou k muzice.