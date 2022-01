Zemřel Meat Loaf, rockovou ikonu z něj udělalo album Bat Out of Hell

Server Guardian napsal, že umělec, jehož dlouhodobě trápily zdravotní problémy, zemřel obklopen svou rodinou. „Víme, jak moc znamenal pro mnohé z vás, a opravdu si vážíme veškeré lásky a podpory v tomto období smutku po ztrátě tak inspirativního umělce a výjimečného muže,“ cituje Guardian prohlášení příbuzných.

Meat Loaf, vlastním jménem Marvin Lee Aday, se do hudební historie zapsal především albem Bat Out of Hell. Jeho první sólové album z roku 1977 patří k nejprodávanějším deskám všech dob, a dokonce to dotáhlo do Guinnessovy knihy rekordů: v britské hitparádě se drželo přes 470 týdnů.

Loaf byl také herec. Na stříbrném plátně debutoval v roce 1975 v kultovním snímku Rocky Horror Picture Show. Zahrál si například i ve filmech Léto v Alabamě, Max a Kevin nebo Waynův svět.