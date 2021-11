Z českých galerií: Krumbachová píše kočkám, Plesl se inkarnuje a Merkelová je „Mutti“

Vize Patrika Hábla

Výtvarník Patrik Hábl přitahuje pozornost především svým smyslem pro experiment. Úspěšně vstupuje do veřejného prostoru i do architektury. Barokní kostel svatého Václava v Opavě do 16. ledna zaplnil třiceti obrazy z posledních tří let. Velkoformátová plátna působí abstraktně, souvisí ale s určitou spiritualitou. Skrývají v sobě motiv tváře.

Těžké vrstvené olejové obrazy Patrik Hábl nejprve maluje, pak skládá a nechá několik let zasychat. „A následně je otvírám fyzicky, což je velmi náročné. Ten okamžik, kdy ten obraz otvírám, znamená velký adrenalin a velkou nervozitu, protože ne vždy se s tím můžu ztotožnit, a pokud se s tím neztotožním, tak znovu ten obraz zavrstvím a čekám další dva roky,“ popisuje zdlouhavý proces výtvarník.

Největší plátno má rozměr tři krát čtyři metry. Měřítko je pro výtvarníka zásadní. „Zajímá mě, co člověka přesahuje. Uvědomil jsem si, že tímto způsobem lze diváka i trochu zastavit v čase, dokáže na chvíli spočinout. Dlouhodobě mě zajímá, jestli obraz může vyvolat emoce – a jsem přesvědčen, že ano,“ nepochybuje Hábl.

Část výstavy s názvem Vize je umístěna v opavském Domě umění. Tamní díla přibližují asijskou krajinu. Autora oslovila na jeho cestách po Číně a Japonsku. Ze stejné doby je i Černobílá krajina, která mu letos přinesla největší úspěch. V britské aukční síni Christie's se vydražila za 497 tisíc korun.