Vzpomínky na Mekyho Žbirku: Nepravděpodobná hvězda a britský gentleman s československým srdcem

Žbirku charakterizuje jako „nepravděpodobnou hvězdu“. „Nevypadal jako superstar a ani se tak nechoval. A navíc dělal skvělou muziku, skvěle zpíval, měl určitý nádech Západu díky mamince Angličance. Byl hudební zažranec, on hudbou žil – a to se na výsledku odrazilo,“ nepochybuje Hnátek.

To platilo i pro jeho pozdější kariéru. Hnátek byl například při natáčení Žbirkovy poslední studiové desky Double Album. Nahrávala se ve slavném londýnském studiu Abbey Road, spojeném se Žbirkovými idoly. „Měl rád Beatles, ale uznával i novější trendy, třeba Billie Eilish,“ upozorňuje publicista.

V roce 1982 Miro Žbirka vyhrál Zlatého slavíka. Z čela žebříčku popularity se předtím Karla Gotta podařilo sesadit jen Waldemaru Matuškovi. O dva roky později vydal Žbirka desku Nemoderný chalan – krok, který podle hudebního publicisty Václava Hnátka o Žbirkovi mnohé řekne. „Bylo to naprosto nepopové album. Takhle fungoval pořád, zkoušel nové hranice,“ vysvětluje. Některými nahrávkami tak možná zklamal své fanoušky z dob kapely Modus, ale naopak dokázal oslovit o generaci mladší posluchače.

Moderátor Marek Eben: Napsat tolik hitů se povede málokomu

Žbirka se v posledních letech pravidelně objevoval na obrazovkách České televize ve své vlastní talk show. Jedním z posledních hostů v Doupěti Mekyho Žbirky byl moderátor Marek Eben. Ten přiznává, že na svého moderátorského kolegu vzpomíná vždy s lehkým úsměvem. „Ten vás nezarmoutil nikdy. Měl jsem pocit, že do něj nalezl kus anglické noblesy, a jak se říkalo, byl v kolektivu oblíben,“ říká Eben.

Žbirka si podle něho výborně uměl získat publikum, ale spíš než jako zpěváka ho oceňuje především jako autora. „Protože napsat tolik věcí, které si najdou cestu k posluchačům a které lidi budou umět, to se fakt povede málokomu,“ vysvětluje. „Udělal spoustu písniček, které dokázaly lidi dojmout. To taky každý nesvede, že dokážete napsat písničky veselé i ty, které jsou pod kůži. Dokonce myslím, že měl víc těch dojemnějších, hlubších, než že by byl písňový komik.“

Marek Eben s Miroslavem Žbirkou se potkali v televizi i v prohozených rolích – před dvaceti lety byl slovenský zpěvák hostem pořadu Na plovárně. Oba rozhovory připomínáme: