Zajímá mě význam hranic v našich životech, říká režisér Jiráský. Jeho Kryštofa smetou padesátá léta

Hlavní hrdina se jmenuje stejně jako film, tedy Kryštof. Jak byste ho představil?

Kryštof je chlapec na prahu dospělosti, který hledá svoje místo na světě. Je bohužel v nesprávný čas na nesprávném místě, okolnosti ho donutí k tomu, aby utíkal. Utíká proto, že musí, ne proto, že by chtěl. Utíká před mocí, téměř neviditelným, ale postupem času stále více viditelnějším zlem a tlakem, jímž ho chce systém připravit o svobodu. O svobodné dýchání ve svobodném světě.

Ve filmu zobrazujete mimo jiné Akci K – likvidaci mužských klášterů na území Československa. Jak podstatná je pro příběh?

Je zásadní. Kolem této události se točí celý mnohovrstevnatý příběh. Film se odehrává na ploše jednoho až dvou měsíců, na jaře roku 1950, a Akce K vše tak trochu odstartuje.

Příběh jste navíc zasadili do pohraničí, takže další zásadní okolností jsou nelegální přechody československo-německé hranice.

Téma hranice vůbec je něco, co mě osobně zajímá, dost o tom přemýšlím a dost zvažuji, co různé hranice v našich životech znamenají. Československo-bavorská hranice v padesátých letech ještě byla prostupná, železná opona se začala stavět až po těchto událostech. To znamená, že převaděči, kterých bylo v pohraničí relativně mnoho, znali cestičky a stezičky. Měli jsme ideální představu v podobě několika šumavských lokací, ale nakonec na Šumavě byla jen jedna, přechod přes řeku, jinak jsme museli hledat náhradní lokace.