Spirituál kvintet se loučí. Před rokem 1989 i díky němu lidé věřili, že jednou budem dál

V Československu se stal také jakousi hymnou, ovšem v přetextované podobě od Ivo Fischera. „Jednou budem dál“ znělo v přelomovém listopadu roku 1989, svou zřejmě nejznámější skladbu ale zpíval Spirituál kvintet publiku ještě v socialistickém Československu, stejně jako jiné další.

„Po roce 1968 jsme pochopili, že se nám otevřela ohromná možnost říkat ústy černochů věci, za které by jinak každá kapela během hodiny přišla o možnost ještě někdy v životě vystoupit,“ shrnul Jiří Tichota, proč právě po konci pražského jara začal kvintet naplno fungovat.

Pocity potlačovaných černochů… ne naše

V černošských spirituálech o svobodě vnímali lidé dvojznačnosti. Stejně fungovaly i texty vypůjčené od obrozeneckých autorů nebo nábožensky procítěné písně, které normalizace, ač byla spíše protinábožensky zaměřená, tolerovala. „Spirituál kvintet nikdy nebyl evangelizační soubor,“ odmítá ale Tichota.

Skryté významy ve skladbách nehledali jen posluchači. Ke lsti musel Spirituál kvintet třeba sáhnout v případě tradicionálu Little More Faith In Jesus opatřeného českým textem Jiřího Tichoty Až se k nám právo vrátí. Pro schvalovací komisi nechal přeložit do angličtiny svoje slova a vydával je za originál vypovídající o pocitech potlačovaných černochů. Podobně to prý bylo i se skladbou Žízeň.