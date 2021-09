Zemřel herec Jean-Paul Belmondo. Byl Mužem z Ria, Zvířetem i Bláznivým Petříčkem

Belmondo jeho slova potvrdil. „Viděl jsem dvacetileté, kteří na tom byli o hodně hůř než já. Když jsem odcházel z nemocnice, přísahal jsem si, že se budu bít, abych jim ukázal, že se ještě dá něco dělat. Ještě jsem nevěděl co. Nakonec je to tento film. Dělám ho pro ně,“ uvedl při premiéře.

„Pro tuto roli to byl buď Belmondo, nebo nikdo. Jen on mohl ztělesnit toho člověka, který se nikdy nenechá srazit a ze všeho se zvedne. Jean-Paul je takový ve skutečném životě,“ vyvětlil režisér Francis Huster.

Umělecké vlohy měl v rodině, do níž se 9. dubna 1933 v Neuilly-sur-Seine u Paříže narodil. Jeho tatínek byl sochařem, matka zase malířkou. Sám prošel hereckou konzervatoří v Paříži a od počátku padesátých let hrál v různých zájezdních divadelních souborech.

„V posledních letech života už nevycházel, ale ještě před pěti šesti lety ho bylo možné potkat, jak jde na procházku se psem. Jeho oblíbená restaurace byla kousek od Invalidovny, kde často sedával. Lidé ho tam mohli potkat, on každému zamával, podepsal se, měl velmi blízko ke svému publiku,“ dodává Šmíd, co stálo za Belmondovou popularitou kromě jeho herecké všestrannosti. Odepisoval prý i českým fanouškům.

„Je to zpráva číslo jedna. Ještě nikdy jsem neviděl, že by něco mělo takovou pozornost,“ informuje z Paříže zpravodaj ČT Jan Šmíd, jak Francouzi přijali zprávu o smrti Bebela, jak mu přezdívali.

Nechtěl pozornost

O tři roky později obdržel od festivalu v Cannes Zlatou palmu za celoživotní dílo. Organizátoři zmínili, že je stálo mnoho let úsilí přesvědčit Belmonda, aby si cenu přišel převzít. Belmondův rejstřík, charisma jeho osobnosti, přesnost jeho hraní, tón jeho replik a nenucenost jeho vystupování z něho udělaly vedle Jeana Gabina a Michela Simona jednoho z největších francouzských herců všech dob, zdůvodnili, proč si Jean-Paul Belmondo podle nich cenu zaslouží.

Podobně otálel i s bilancováním před kamerou. Že před ní zavzpomíná, souhlasil až po osmdesátce. A jen proto, že ho na místa spojená s jeho kariérou provázal jeho syn Paul, automobilový závodník. „O svém životě jsem nikdy žádný dokument dělat nechtěl. Udělal jsem to, protože jde o syna. Udělali jsme to jako rozhovor. S nikým jiným by to nešlo. Jen on to mohl udělat,“ vysvětlil Belmondo.