Je mu téměř devadesát let. V českém překladu vychází počátky Barbara Conana

Ve filmu byl bývalým otrokem na cestě za pomstou, ve vůbec první vydané povídce ale Barbar Conan seděl na trůně. Tři jeho královské příběhy teď vyšly v revidovaném překladu. Richard Podaný vycházel z toho, co napsal sám autor, Robert E. Howard.

„Redaktoři a vydavatelé jeho děl se snažili vytvořit to, co je dnes už zcela samozřejmé, to znamená nějaký komplexní svět, a proto například propojovali různé texty dohromady. Dávali do povídek vsuvky, kterými navazovali na jiné povídky. A tohle všechno se z toho odstranilo, aby zůstal jen ten čistý, čirý, původní Howard,“ sděluje Podaný.

Dnes již zesnulý Jan Kantůrek Conana překládal v době, kdy Howardovy originály nebyly dostupné. Jeho následovník teď mimo jiné upravil názvosloví a přebásnil úvody kapitol. „Je to takové hořkosladké, protože Honza byl můj přítel a už tady není, abych mu mohl dát úpravy ke schválení,“ uvádí Podaný.

Nedokončené příběhy

Conanovu popularitu od 70. let oživovaly komiksy. Vycházejí dodnes. Třeba Richard Podaný překládá adaptace francouzských umělců. „Spousta z nich je schopna přitáhnout Conana zpátky k takovému tomu surovému, barbarskému pojetí, které se s ničím nemaže a nic neuhlazuje,“ říká překladatel.

Českým čtenářům jsou dostupné i americké adaptace, které v Česku vydává Comics Centrum v takzvaných kolosálních knihách. Také nakladatelství Argo hrdinovi důvěřuje. Kromě upravených Kantůrkových překladů chystá úplně nové, zpracované Romanem Tilcerem. „Kromě toho, že vyjdou příběhy, které čtenáři znají, tak tam jsou i nedokončené příběhy, které Howard nestihl dopsat, nebo osnovy příběhů, pracovní verze povídek, a tak podobně,“ prohlašuje Tilcer, kterého kdysi film přivedl k povídkám a povídky k překládání.

„Nemohl jsem sehnat Kantůrkovy překlady, protože byly vyprodané, a tak jsem začal sám ty věci překládat z angličtiny, což byl začátek mé dráhy literárního překladatele. Já jsem byl ještě ve věku, kdy jsem studoval na gymnáziu, takže mě oslovila jednoduchost, přímočarost toho, že ten barbar si ví vždycky rady, má jednoduché řešení na každý problém,“ vypráví Tilcer.

I pro Podaného má Conan neopakovatelné kouzlo. „Pokud se na to budete dívat očima moderního intelektuála, tak z toho asi nadšení nebudete, protože je to takové machisticko-dobrodružné, a najdete tam spoustu much. Ale pokud jste fanoušek dobrodružnosti, zábavnosti, a pokud máte rádi hrdinskou fantasy, tak je to pořád nepřehlédnutelná klasika, kterou musí znát každý, kdo se o tyhle žánry zajímá,“ doplňuje Podaný.

Bude třetí film se Schwarzeneggerem?

Že Conan svým mečem stále pevně vládne, dokazuje i Arnold Schwarzenegger, který svoji zásadní roli často připomíná – díky ní se ostatně stal v osmdesátých letech hvězdou. V kultovním i vysmívaném snímku z roku 1982 režírovaném Johnem Miliusem se musí Conan postavit hadímu kultu a zjistit, že opravdová moc není v síle paže, ale v mysli, která paži vládne.

V roce 1984 se snímek dočkal pokračování s názvem Ničitel Conan, který není u fanoušků fantasy v takové oblibě, jako předchozí snímek. V roce 2011 vznikla i nová adaptace, v níž Conana ztvárnil Jason Momoa (Aquaman), ta ale v kinech propadla za katastrofálních recenzí.

V minulých letech se však opakovaně objevovaly zprávy, že by si zestárlého Conana mohl potřetí zahrát Schwarzenegger, navzdory fanouškovským přáním se to ale pravděpodobně nestane. Loni se psalo o tom, že seriálovou verzi Barbara Conana chystá Netflix.