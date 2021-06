Řval bych hrůzou, kam svět může dojít, přiznává Jakub König. Napsal proto román

„Vyrůstal jsem v době studené války a hodně jsem se bál, že jaderná válka nastane a byl jsem tou možností hodně fascinovaný. A zároveň se to ruku v ruce spojilo s mým sklonem k úzkostem a strachům. Moje fascinace tím tématem je hodně znát, ale je to i snaha vyrovnat se s tím, že občas bych řval hrůzou z toho, kam svět může dojít, ale to by k ničemu nebylo,“ říká König.

Nakonec naděje

I na jeho posledním albu, vydaném pod pseudonymem Kittchen, jsou patrné motivy zničeného světa. Podobně jako novinka Vřeteno, tak i deska Puls ale obsahuje také naději.

„I na desce se objevuje mnohem světlejší a jasnější perspektiva, než byla v těch předchozích, i právě díky tomu, že už si nemyslím, že svět je tak strašné místo, ale hledám laskavější nebo radostnější obraz světa, který vytváříme všichni, tak se ho snažím spoluvytvářet,“ upřesnil König.