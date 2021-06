Michal Prokop: „Že končím, ode mě neuslyšíte.“ Na novince se vrací ke Světu naruby i požáru Notre-Dame

Michal Prokop vydává novou desku. Opět s kapelou Framus Five, se kterou hraje už více než půlstoletí. V novince Mohlo by to bejt nebe se vrací ke svým hudebním kořenům v nových aranžích a také glosuje současnou dobu. Navíc po čtrnácti letech natočil s Framus Five videoklip.