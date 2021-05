Přehlídky amatérského divadla jsou letos nejisté, soubory nemůžou od podzimu zkoušet

Už 91. ročník Jiráskova Hronova organizátoři směřují stále na původní termín na přelomu července a srpna. Podle slov Šárky Čmelíkové z Kulturního a informačního střediska Hronov s omezeními počítají v podobném rozsahu jako loni. To zahrnuje roušky na představeních, omezení počtu účastníků na venkovních koncertech, méně hracích úseků nebo menší kapacitu ubytování ve společných prostorech. Oproti loňskému roku se letos navíc počítá s testováním.

„V tuto chvíli máme zajištěnou firmu na testování, především seminaristů. Uvidíme, jaká bude situace. Počítáme s možností, že by se zde návštěvníci mohli otestovat, i kdyby to bylo v nějakém dobrovolném režimu,“ nastínila přípravy Čmelíková.

Programový ředitel festivalu Jan Julínek poukazuje na enormní zájem o účast na volném programu ze strany ochotníků. Podle jeho názoru je hlavní příčinou to, že se všichni chtějí po roční pauze vrátit na jeviště. V polovině června by programové rady jednotlivých krajských i celostátních přehlídek měly navrhnout představení na hlavní část programu Hronova. I pokud se přehlídky neuskuteční, je na jednotlivých organizátorech, aby postupová čísla vybrali.

Podmínky se pořád mění

„Tlačí se na nás, aby se to uskutečnilo, ale podmínky jsou jiné každým dnem. Zároveň musíme respektovat vládní opatření. Ministerstvo nám grant schválilo, ale pokud se přehlídka neuskuteční, přicházíme o peníze. Je to pro nás jako neziskovou organizaci problematické,“ popsal situaci jeden z pořadatelů krajské přehlídky Přemostění Pavel Skála.

Organizátoři postupových přehlídek se se situací vyrovnávají různě. V Ústí nad Orlicí už potřetí přesunuli termín v přesvědčení, že se do té doby opatření uvolní. Nyní se počítá s prvním červnovým víkendem.

„Na začátku roku se většina souborů odhlásila, protože neměly možnost zkoušet,“ uvedla organizátorka Lenka Janyšová. V Ústí počítají s možností hraní bez diváků na záznam. S touto variantou pracují organizátoři většiny přehlídek. V této podobě se tento víkend uskutečnilo i krajské kolo v Červeném Kostelci, pouze s šesti soubory a negativními testy. Záznamy odehraných představení se ani nezveřejní, zůstávají pro účely programové rady.

Nové se zkoušet nedá, tak se opakuje staré

Amatérské soubory v současné době nezkoušejí a čekají na rozvolnění opatření, aby se herci mohli začít setkávat. Jedinou možností jsou pro ně čtené on-line zkoušky. I proto se jich na předprázdninové postupové přehlídky hlásí méně než v minulých letech.

„Nová představení samozřejmě nepřipravujeme, pouze přezkušujeme ta stará. Setkávali jsme se pokaždé, když to aspoň na chvíli šlo. Celé minulé léto, potom v září, kousek v říjnu, chvíli před Vánocemi. Nestihneme představení dozkoušet, pokud nebude možnost nějakého intenzivního soustředění,“ zhodnotila předsedkyně pražského Tanečního studia Light Lenka Tretiagová. Každoročně vystupují na Dětské scéně, Jiráskově Hronově a menších festivalech, nad letošními vystoupeními se ale vznášejí otazníky, nemají žádné informace.

Přípravu nových představení vzdali také herci Divadelního klubu Jirásek z České Lípy. „Měli jsme rozzkoušenou hru, třikrát jsme začínali, asi to nedozkoušíme. Teď musíme všechno zkoušet znovu na starší představení. Třeba do Hamleta nebo Snu noci svatojánské se znovu ponořit, to zkrátka trvá,“ popsala členka souboru Dita Krčmářová.

Na vystoupení před diváky se těší, na rozdíl od jiných souborů ale festivaly bez diváků odmítají. „Divadlo je živý útvar. Zkoušeli jsme nahrávat on-line přenosy. Ale hrát bez diváků, to nikdy nebude tak dobrý výkon,“ dodala.