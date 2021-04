V roce 2020 ubylo koncertů, zato přibylo streamů. Ty ale umělcům živé hraní nevynahradí

Generace, kterou obtěžují nosiče

Nadále také klesají prodeje fyzických nosičů. „Poklesly o osm procent. Ale to bych úplně nepřisuzovala pandemii, protože je to takový trend,“ podotýká Petra Žižkovská. „V minulosti se vlastně pouze střídaly nosiče, desky, kazety, cédéčka, ale současná generace nosič nepotřebuje a ani ho vlastně nechce, dokonce ji obtěžuje,“ vysvětluje. Pokles by byl ještě výraznější, nebýt rostoucího zájmu o vinyl. „Ale to je taková sběratelská fajnovost,“ domnívá se Žižkovská.

Propady se zdaleka nedotkly jen hudebníků a interpretů. „Hudební sektor je živý ekosystém, na umělce jsou navázány další profese: manažeři, techničtí pracovníci, nástrojáři, stavitelé pódií a to všechno se nabaluje, a když vystoupení nejsou, tak celý tento segment padá,“ varuje Jakub Nový, předseda Svazu autorů a interpretů a České obce hudební.

„Kultura je jako žralok“

Přesto jsou ale někteří hudebníci ohledně vývoje covidu a koncertování v tomto roce optimističtí. „Kultura je jako kosatka, jako žralok, kterého zavřete do akvária a tam bloudí beze smyslu, nemá žádnou cestu ven, a jakmile ho pustíte, tak vystřelí s obrovskou razancí a je nadšený, že bude svoboda. To bych nám všem kapelám přál a těším se na to, že teď to bude,“ říká Oto Klempíř.

Podle aktuálního harmonogramu rozvolnění slibuje vláda možné koncerty aspoň pod širým nebem, pokud počet nově nakažených klesne pod 75 na sto tisíc obyvatel. Podle ministerstva kultury by taková situace mohla ideálně nastat ve druhé polovině května. Na koncert ve vnitřním prostoru, byť s omezeními a při dodržení epidemiologického režimu, by lidé mohli zajít, jakmile se počet nově nakažených dostane pod 50 na sto tisíc obyvatel.