Pro jedny „král komiků“, pro jiné kolaborant. Vlastovi Burianovi nebylo vždy do smíchu

Lidem „hrál“ představení dál. I když nechtěně. „V květnových dnech roku 1945 jsem šel přes Karlův most,“ vzpomíná nejmenovaný svědek v pořadu Komici na jedničku. „V místech, kde vede pod mostem ulice směrem na Kampu, stál hlouček lidí a díval se dolů. Zastavil jsem se a spolu s lidmi jsem viděl skupinu vězňů hlídaných strážným. Dávali toto prostranství do pořádku po květnových bojích. Mezi vězni byl i Vlasta Burian. Utkvěl mi v paměti, jak je vysvlečen do půl těla, sehnutý k zemi a má dlažební kostku v rukou…“

Nesmí přijít na jeviště, ale přinést ho můžou

Manuálně se Burian živil i po propuštění z vězení. Byl vážným v severočeských dolech, skladníkem nebo „holkou pro všechno“ na Hříběcí boudě u Vrchlabí. Návštěvníci horského hotelu v muži, který loupal brambory a vozil zavazadla z nádraží, slavného herce samozřejmě poznali. Přemlouvali ho, ať jim zahraje, z úřadu ale přišel zákaz, že nesmí přijít na jeviště. Burian si s distancem poradil šalamounsky – na jeviště nepřišel, ale nechal se na něj prostě donést.

Takový kousek byl nicméně spíš jen stínem komika, který ještě o pár let dříve stával před tleskajícím obecenstvem každý den. Divadlo mu chybělo. V roce 1950 napsal poníženou žádost organizaci ROH, zda by se mohl vrátit k hraní naplno. Dostal svolení.

Werich a družstevníci

Přišla také role – v socialistické agitce Slepice a kostelník. Kostelníka, škodícího spolu s kulakem družstevníkům, představoval právě Burian. „Vezměte i mě do toho družstva, vy ani nevíte, jak mám všechny družstevníky rád,“ sype si jeho postava, prohlédnuvši, že stála na špatné straně, v závěru popel na hlavu. „To členství byste se musel vysloužit jinak, nejen hubou,“ zkouší ho družstevníci.

Na divadelní prkna se Burian vrátil nejprve v Kladně a pak se dostal do divadla v Karlíně, ale na jeho improvizace tam nikdo příliš zvědavý nebyl. „Těžko se mohl zařadit do normálního souboru s normálním repertoárem, že by každý večer hrál nějakou jinou figuru. On byl úplně jiný herecký talent,“ je přesvědčena Antonie Hegerlíková.