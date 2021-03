České Budějovice budou mít nové „Zetko“. Výstaviště chystá proměnu pavilonu

Areál Výstaviště České Budějovice prochází proměnou. Po mnoha letech se dočkal rekonstrukce pavilon Z pocházející ze 70. let minulého století. Stavební práce začaly na začátku tohoto roku. Výstavní pavilon se postupně promění v multifunkční společenské centrum. Návštěvníkům nabídne hlavní sál s kapacitou přes tisíc míst, výstavní prostor, zázemí pro pořádání konferencí a dalších eventových akcí. Za architektonickým návrhem stojí studio A8000. Jedná se o největší investici Výstaviště za posledních deset let. Celkově vyjde rekonstrukce na více než 135 milionů korun. Pavilon by se měl otevřít během agrosalonu Země živitelka na konci srpna.