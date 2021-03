Předseda kinařů: Kina neskončí, diváci i distributoři jsou hladoví

Uplynul rok od chvíle, kdy se poprvé uzavřela kina. Kvůli koronaviru nehrála mezi 13. březnem a 10. květnem a také od 12. října do konce roku. Vládní zákaz provozu kin pokračuje dosud. Předseda Asociace provozovatelů kin Martin Pošta se neobává, že by se lidé po skončení restrikcí do biografů nevrátili a distribuce filmů by se přesunula na internet. Na promítání na velkém plátně se podle něho těší diváci i distributoři.