„Kdyby radši hořelo,“ přejí si obyvatelé vesnice v komedii, kterou natáčejí filmaři na Zlínsku

Velikonoční jarmark na návsi. Ve Chvalnově-Lískách na Kroměřížsku si nespletli kalendář, o svátcích se totiž podle scénáře odehrává jedna z klíčových scén chystané komedie o vážných a aktuálních tématech. Chlapi před hospodou komentují zelené pivo a nebezpečí chemtrails, když oslavu na návsi naruší náraz dodávky do kašny. Řidiči se podařilo zmizet a nikdo si nemůže být jistý, co se vlastně stalo. Lidé jsou přesvědčeni, že šlo o teroristický čin a zdá se, že bezpečí vesnice závisí na hasičích.

Anna Polívková, Michal Isteník, Miroslav Krobot a další herci i neherci se objeví v nové komedii Kdyby radši hořelo. Klíčové scény se právě natáčí na návsi ve Chvalnově-Lískách na Kroměřížsku. Do kin má jít novinka za rok, koproducentem je Česká televize. pic.twitter.com/W36hQcyyqI — Luboš Dostál (@Dostal_CT) March 9, 2021

„Celý ten film je o tom, že se šíří různé poplašné zprávy, a lidé se začnou ze strachu chovat podivně. Já ještě s panem farářem jsem prakticky jediná rozumná osoba, která všem říká, že to je nesmysl,“ popsala představitelka Jany Anna Polívková.

Co všechno způsobí strach a nejistota

Film ukazuje konkrétní situaci, jeho důležitým tématem je strach, nejistota a zmatenost dnešní společnosti vyplývající z přemíry informací. „Strach z něčeho cizího, z něčeho, co člověka ohrožuje, pak silně ovlivňuje jeho chování. Já se tak nějak snažím to zkoumat a zjistit, proč a co to všechno způsobuje,“ vysvětlil režisér a scénárista Adam Koloman Rybanský.

Respektovaného velitele hasičů, pro něhož teroristické nebezpečí znamená nebývalou vzpruhu a do ochrany vsi se vrhne se vší silou, hraje Miroslav Krobot. Michal Isteník je jeho mladší chráněnec, který se těší na své první dítě a poznává, co to je mít přehnaný strach o rodinu.

„Zhruba polovina rolí jsou neherci. Je to rozhodnutí režiséra, je to pro mě velmi zajímavé. Myslím si, že jsme tady objevili i pár talentů,“ řekl představitel velitele Broni Miroslav Krobot.