Vědmy i pijavice. Magie žítkovských bohyní působí na literaturu už více než století

Podle učitelky Lenky Tománkové, která s Květou Legátovou o bohyních mluvila, brala autorka jejich schopnosti s rezervou. „Říkala, že to byly osoby blízké jejímu naturelu, ale prý co uměly, to ona svedla také. Prý když má člověk fantazii a odlije si vosk, dokáže z něj vyčíst cokoliv,“ přetlumočila spisovatelčin názor Tománková v rozhovoru pro Slovácký deník.

Slavné díky (fiktivnímu) románu

Skutečnou popularitu přinesl bohyním a vůbec regionu až román Kateřiny Tučkové. Autorka v něm používá skutečná jména a místa, ale na reálných osudech vystavěla částečně smyšlený příběh. K nelibosti některých příbuzných žen, o nichž se v knize píše.

Román Žítkovské bohyně vyšel deset let po próze Květy Legátové. Obě knihy se nicméně ke čtenářům dostaly až v době, kdy se umění „bohovat“, jež se předávalo z generace na generaci, už zřejmě vytratilo. „Poslední žítkovská bohyně“ Irma Gabrhelová zemřela v roce 2001.