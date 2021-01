Výtvarná Chalupeckého cena za rok 2020 vybrala finalisty, vyhrát ale nechce nikdo

Čtyři autoři a jedna skupina se dostali do finále dvaatřicáté Ceny Jindřicha Chalupeckého. Finalisté ocenění pro výtvarníky do 35 let působící na české scéně by se měli od září představit na společné výstavě v Brně. Stejně jako jejich kolegové z minulého ročníku ale odmítli, aby byl jeden z nich označen za vítěze.