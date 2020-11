Vyšly desítky dosud neznámých nahrávek písní a výstupů Voskovce a Wericha

Našlo se také to, co slavná dvojice vytvořila jen pro vlastní zábavu – třeba rozhlasové vysílání tělocviku.

Nevyužitelné byly záznamy kvůli technickým problémům i z politických důvodů. „Některé nahrávky nebylo možné použít i z důvodu, že si tam Voskovec s Werichem udělali takové menší extempore. Je to příklad i nahrávky Civilizace, protože tam si dali ruské vsuvky,“ vysvětlil sběratel a znalec děl Voskovce a Wericha Petr Prajzler.

„Nahrávka se udělala do voskové zásady a potom se to teprve lisovalo do nějakého kovu. Až pak teprve umělci řekli jestli ano, nebo ne,“ uvedla Naďa Dvorská, producentka z nakladatelství Supraphon.

Jaroslav Ježek psal poznámky přímo na desky – spokojený nebyl třeba s výkonem muzikantů. „Určitá nahrávka byla třeba nahrána v rychlejším tempu, než měla být, takže ji shledal jako nepoužitelnou,“ poznamenal Prajzler.

Laik rozdíl často nepozná, sběratelé si ale novým kompletem mohou svůj archiv rozšířit o skladby, které zdědili pozůstalí po členech Osvobozeného divadla.