Osel s mrkví a Loseři v Putyce. Začíná festival Letní Letná, letos „light“

Zahajovací číslo Voalá Station se odehrává v kulisách nebe, je založeno na vzdušné akrobacii doprovázené živou hudbou. Španělský soubor Voalá své „nebeské“ představení uvede v zahajovací den dvakrát. Pořadatelé se rozhodli připomenout i loňské zahájení. Premiérovou projekcí dokumentu Provazochodkyně nad Prahou. Vrací se k dechberoucímu výkonu Tatiany-Mosio Bongongy, která loni ve výšce 35 metrů přešla bez jištění nad Vltavou.

Po osmi letech se vrací na Letní Letnou Galapiat Cirque. Francouzský ansámbl tentokrát před české publikum předstoupí se světovou premiérou – novinkou L'âne et la carrote, tedy Osel a mrkev.

Buďme spolu

Poprvé a zároveň naposled uvedou na festivalu společné představení dva významné tuzemské novocirkusové soubory. „Už jen samotné setkání, kdy nás bude z každé skupiny osmnáct akrobatů a k tomu čtyři členové kapely, předpovídá, že jde o velký projekt. Jmenuje se Be Together – Buďme spolu. Nejen my, akrobaté, ale i diváci,“ prozradil principál Petr Horníček z Losers Cirque Company, která se na pódiu potkává s Cirkem La Putyka.