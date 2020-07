„Udeřiv náhle od jižní strany na knížecí palác na hradě Vyšehradě, vyvrátil od základů starou a tedy velmi pevnou zeď,“ popisuje Kosmova kronika jev, jehož byli Pražané svědky 30. července 1119 a kterého by se podle zapisovatele klidně mohl dopustit sám satan. Co ale ve skutečnosti bralo, na co přišlo?