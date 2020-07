Vteřina dějepisu: Když nemáš palivo, dej tam kluzák. Jak dopadl osudový let č. 143?

Vypadalo to na poklidnou cestu, ale nechval let před přistáním. Při přesunu z Ottawy do Edmontonu v západní Kanadě – 23. července 1983 – došlo Boeingu 767 naprosto neočekávaně palivo. Z těžkotonážního stroje se stal náhle kluzák. Doklouzal až na pevnou zem?